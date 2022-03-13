В новом учебном году в детские сады Нижнекамска зачислят 4 тыс. воспитанников

В детские сады Нижнекамска в новом учебном году зачислят около 4 тыс. воспитанников. Комплектование продлится с 1 июня по 31 августа. Об этом на своей странице в соцсети сообщила начальник Управления дошкольного образования Светлана Андрианова.

Зачисление ребенка в детский сад будет осуществляться в порядке очередности. Приоритет — за детьми старше трех лет. В общей сложности для этой категории детей в 13 детсадах будут выделены группы с общим количеством более 750 мест.

Затем максимально будут обеспечиваться местами дети, которым на 1 ноября исполняется два года и более. Оставшиеся свободные места распределяются среди семей, нуждающихся в раннем зачислении ребенка в детский сад (в возрасте от одного до двух лет). В этой возрастной категории планируется зачисление более 700 детей.

Специалист рекомендует определиться с выбором дошкольного учреждения до 1 мая.

По вопросам зачисления можно обращаться в МФЦ на Школьном бульваре.