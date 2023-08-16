В новом учебном году в 57 школах Татарстана не откроются десятые классы

Фото: © «Татар-информ»

В 57 школах Татарстана не предусмотрено открытие десятых классов. Наиболее проблемная ситуация складывается в Менделеевском районе, где из 15 школ десятые классы откроются только в шести организациях. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.

«Традиционно около половины выпускников девятых классов планируют получение дальнейшего образования в старшей школе. В новом учебном году для них будет открыто более тысячи десятых классов», – сказал министр образования и науки.

При этом Хадиуллин заметил, что более чем в половине школ запланировано открытие десятых классов только универсального профиля. К таким образовательным организациям относятся 11 гимназий и пять лицеев республики.

«Поручаем муниципальным органам управления образования провести анализ их учебных планов в части определения предметных областей, изучение которых можно запланировать на углубленном уровне», – подчеркнул глава Минобрнауки.