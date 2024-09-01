В новом учебном году тысяча молодых учителей придет работать в школы Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В новом учебном году около тысячи молодых специалистов придут работать в образовательные организации Татарстана. Из них 400 человек – в школы Казани, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

В Татарстане в этом сентябре впервые за парты сядут более 53,2 тыс. первоклассников, в том числе свыше 20,4 тыс. – в Казани. Всего в школах республики будут обучаться 516,7 тыс. учеников, из них 182,7 тыс. – в столице республики.

Школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов с Днем знаний поздравил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Он пожелал учащимся добиться больших успехов.

Отдельно с началом учебного года глава Минобрнауки поздравил первоклассников. «Вас ждет много удивительных и очень важных открытий в интереснейшем мире предметов, с которыми будут знакомить вас ваши первые учителя. Стремитесь не упустить эти открытия, всегда оставайтесь любознательными, не бойтесь трудностей, помогайте друг другу, и у вас всё получится», – обратился он к детям, которые впервые пойдут в школу.

Хадиуллин отметил также важность работы учителя. «Вы играете жизненно важную роль в формировании сознания наших школьников и наставлении их на путь к успеху. Мы высоко ценим ваши неустанные усилия и непоколебимую приверженность своему делу. Учить детей – непросто, но для учителя, в сердце которого живет любовь к детям, это самая лучшая работа. Пусть ваши замыслы и планы найдут свое воплощение, пусть будет полезным и удачным новый учебный год», – подчеркнул он.

Министр добавил, что 1 сентября – важный день не только для детей и педагогов, но и для родителей. «Образование – это совместная работа. Вместе с вами мы можем создать благоприятную и вдохновляющую среду, которая будет способствовать успешному обучению, личностному росту вашего ребенка и его любви к наукам», – заключил он.