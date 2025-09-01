Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом учебном году школы Татарстана примут более 49,4 тыс. первоклассников, в том числе свыше 18,6 тыс. – в Казани. Всего в общеобразовательных организациях республики будет учиться 521,8 тыс. школьников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В образовательные организации Татарстана в этом учебном году пришли работать около тысячи молодых учителей, из них около 400 специалистов – в школы Казани.

В этом году в республике будет построено пять школ и три дополнительных корпуса к существующим учреждениям, а также семь детских садов. По республиканской программе капитального ремонта отремонтируют 18 общеобразовательных организаций, по федеральной – 10 объектов муниципальных школ.

Кроме того, по республиканской программе капитального ремонта школьных пищеблоков отремонтированы 74 столовые.

В этом учебном году 580 школ организуют подвоз более 28,3 тыс. учащихся к образовательным учреждениям. Для перевозки детей муниципалитеты получат 140 специализированных автобусов. На данный момент уже передано 119 автобусов, еще 21 планируется передать до конца этого года.

С Днем знаний школьников, студентов и их родителей, а также педагогов поздравил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«1 сентября – особенный день, наполненный волнующими моментами и светлыми надеждами. Для первоклассников сегодня прозвучит первый школьный звонок, открывающий дверь в увлекательный мир знаний. Для выпускников начинается ответственный год, который определит их дальнейший путь. А для педагогов это возвращение к благородному делу воспитания молодого поколения», – отметил в своем поздравлении глава Минобрнауки.

Хадиуллин поблагодарил учителей за то, что они делятся с детьми не только своими знаниями, но и мудростью, душевным теплом. «Желаю, чтобы каждый урок приносил удовлетворение, а глаза ваших учеников светились интересом и благодарностью. Пусть ваше призвание приносит вам столько же радости, сколько вы дарите детям», – подчеркнул он.

Родителям министр пожелал поменьше тревог и побольше поводов для гордости от успехов их детей.

«Дорогие ребята! Учеба – это не просто уроки и домашние задания. Это удивительное путешествие, полное открытий. Будут и трудности, но именно они делают нас сильнее. Не бойтесь ошибаться – бойтесь не пробовать. Берегите школьную дружбу – это одно из самых ценных сокровищ в жизни. Пусть в наших школах будет больше улыбок и меньше формальностей, больше творчества и меньше рутины. Пусть каждый найдет своего Учителя с большой буквы – того, кто зажжет в сердце огонь познания. Учитесь с удовольствием, ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. Помните, что знания – это фундамент вашего будущего, основа для профессиональных и личных успехов», – поздравил Хадиуллин.