В новом учебном году около тысячи молодых учителей придут работать в школы Татарстана, из них около 400 специалистов — в образовательные учреждения Казани. В школах будут учиться свыше 511,6 тыс. детей, в том числе 178,6 тыс. — в столице республики, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Первый звонок звенит сегодня для 57 тыс. первоклассников. Им предстоит открыть замечательный школьный мир, научиться читать, писать и считать, обрести новых друзей. Всем школьникам и студентам желаю новых свершений, удивительных исследований и блистательных побед в олимпиадном движении и проектной деятельности. Пусть учеба приносит радость, а школьные и студенческие годы запомнятся как самые счастливые в жизни», — отметил в своем обращении к учащимся министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

В этом году в Татарстане построено 11 школ. По национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным) обновлена материально-техническая база 66 сельских школ. По республиканской программе капитально отремонтированы 37 общеобразовательных организаций, а по федеральной программе капитального ремонта — 31 здание.

В новом учебном году 560 школ организуют подвоз на занятия 23 тыс. учащихся, для этого будут задействованы 837 автобусов.