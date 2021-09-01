В новом учебном году одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 1 декабря

В новом учебном году провести итоговое сочинение для одиннадцатиклассников планируется 1 декабря, а также в дополнительные сроки — 2 февраля и 4 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации», – отметили в ведомстве.

Итоговое сочинение оценивается по системе «зачет» или «незачет». Написать сочинение по желанию могут и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Определено пять направлений для письменной работы на 2021 – 2022 учебный год: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».