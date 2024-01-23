В новом учебном году количество бюджетных мест в КФУ увеличится до 7499

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В Казанском федеральном университете в 2024/2025 учебном году количество бюджетных мест увеличится на 199 и составит 7499. На бакалавриат и специалитет выделены 4894 места, на магистратуру – 2605 мест, сообщает пресс-служба КФУ.

«По результатам конкурса по распределению контрольных цифр приема в стране Казанский федеральный университет получил больше бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нас было 7,3 тыс. мест. По целевой квоте цифры будут известны в апреле», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Александр Бибик.

Не изменится дата начала приемной кампании для российских абитуриентов – 20 июня. Однако приемная кампания для иностранцев откроется не 1 марта, как это было в прошлом году, а 1 апреля.

«Мы начинаем прием иностранных граждан в рамках отдельного конкурса и граждан России, поступающих в магистратуру, с 1 апреля», – отметил Бибик.

Всего в 2024/2025 учебном году общее количество бюджетных мест в российских вузах составит 620,5 тыс.