В новом учебном году количество бюджетных мест в казанских вузах вырастет на 3 тыс.

В новом учебном году вузы татарстанской столицы получат дополнительные 3 тыс. бюджетных мест, их общее число превысит отметку в 20 тыс. В основном количество бюджетников увеличится на востребованных в экономике инженерно-технических специальностях. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Серьезное увеличение бюджетных мест — более чем на 3 тыс. Это важная новость для наших выпускников. Для Казани как для промышленного города особенно ценно, что лимиты увеличены именно по инженерно-техническим специальностям», – отметил Гафаров.

Он добавил, что казанские власти доносят важность и востребованность технических и инженерных профессий до молодого поколения еще со школьной скамьи.