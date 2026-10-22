В новом терминале аэропорта Казани планируют открыть представительство ЦУМа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новом терминале аэропорта Казани планируют открыть представительство Центра уникального мастерства (ЦУМ), где будут представлены изделия татарстанских ремесленников. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич.

По его словам, расширение присутствия мастеров в аэропорту станет еще одной возможностью познакомить гостей республики с культурным наследием Татарстана и изделиями местных ремесленников.

Как уточнили в PR-службе ЦУМа, сейчас с администрацией аэропорта ведутся переговоры об организации мастер-классов непосредственно на территории воздушной гавани. Предполагается, что пассажиры смогут познакомиться с ремеслами и своими руками изготовить сувенир, который затем заберут с собой.

«Сами понимаете, какое сейчас нестабильное время – регулярные задержки рейсов. Как нам представляется, это замечательная возможность для тех, кто проводит много времени в аэропорту, а особенно с семьей. Приятно будет провести его за мастер-классом и создать сувенир, который можно забрать с собой», – пояснил Тепавчевич.

В PR-службе добавили, что заинтересованность в реализации проекта уже есть, однако формат занятий, их стоимость и сроки запуска пока не определены. Окончательные решения будут приняты после завершения необходимых согласований.