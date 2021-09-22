В новом сезоне театр Камала выпустит спектакль «Мухаджиры» по дилогии М.Галяу

В конце нынешнего сезона театр Камала выпустит спектакль по роману-дилогии Махмуда Галяу о татарских иммигрантах в Турции «Мухаджиры». Постановкой займется главный режиссер театра Фарит Бикчантаев, он же в соавторстве с актером театра Ильтузаром Мухамметгалиевым напишет инсценировку спектакля.

Руководство театра Камала презентовало журналистам новый проект — интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрыкъ клубы» («Восточный клуб») и ознакомило представителей СМИ с планами на новый сезон.

Свой 116-й сезон театр откроет 1 октября легендарным спектаклем «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»).

4, 5, 6 и 7 ноября на Большой сцене ожидается первая премьера сезона — спектакль «Сәфәр».

«Мы ищем новых драматургов, каждый год они появляются. В этом году это будет Альберт Шакиров», — представил Фарит Бикчантаев. Он также напомнил, что 7 ноября традиционно вручаются премии имени Марселя Салимжанова.

Айдар Зяббаров готовит спектакль по повести Амирхана Еники «Рәшә» («Марево»). Репетиции уже начались. Произведение классика впервые будет представлено на театральной сцене.

Среди приглашенных режиссеров был назван также и активно сотрудничающий с Буинским театром Тимур Кулов.

«Он пока не дал окончательного ответа. Скорее всего, это будет трилогия Туфана Миннуллина», — сказал Фарит Бикчантаев, отметив, что речь идет о таких пьесах известного драматурга, как «Миләүшәнең туган көне», «Дуслар җыелган җирдә» и «Хушыгыз».

В Малом зале для малышей будет поставлен музыкальный спектакль «Петя, волк и Шомбай». Театрально-музыкальное путешествие готовит новый музыкальный руководитель театра Данияр Соколов. В основе спектакля — музыка русского композитора Сергея Прокофьева.

Проект «Яшьләр сишәмбесе» («Молодежный вторник») в Малом зале продолжит спектакль по пьесе, написанной Булатом Минкиным в рамках лаборатории «Новая татарская пьеса». Режиссер — Рамиль Гараев. Всего в сезоне театра Камала ожидается шесть премьер.