В новом сезоне РПЛ лимит на легионеров будет представлен по системе 6+11

Фото: fc-zenit.ru

В следующем сезоне РПЛ лимит на легионеров будет подразумевать систему 6+11. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Данное правило подразумевает, что одновременно на поле нельзя будет находиться более чем шести иностранцам, а в общую заявку клубы РПЛ смогут вносить не больше 11 легионеров.

Отметим, что ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России.

В сезоне РПЛ 2026/27 лимит на легионеров будет выглядеть как 6+10. А к 2028 году количество иностранцев на поле должно сократиться до пяти.

Сегодняшний лимит на легионеров подразумевает одновременное нахождение на поле не более восьми иностранцев. Также клубы могут включать не более 13 легионеров в общую заявку.