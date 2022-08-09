В новом сезоне Камаловскй театр представит четыре премьеры

Камаловский театр в новом сезоне планирует представить зрителям четыре новые работы. Режиссер Айдар Заббаров готовит сразу два спектакля – по пьесе японского драматурга Коки Митано «Академия смеха» и по повести Амирхана Еники «Марево».

На малой сцене будет поставлена пьеса Tatar Trip Булата Минкина, ставшего лауреатом конкурса «Новая татарская пьеса» в прошлом театральном сезоне. За работу над пьесой драматурга возьмется режиссер Рамиль Гараев.

Кроме того, худрук и главный режиссер театра Фарид Бикчантаев предложил режиссеру из Бурятии Сойжин Жамбаловой попробовать свои силы в стенах Камаловского театра.

«В Якутии я увидел эскизы ее работ и предложил ей поставить что-нибудь у нас. Мы пока не определились, что это будет конкретно, но за работу она возьмётся после нового года», – рассказал Бикчантаев,

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новом сезоне Камаловского театра списали сразу пять репертуарных спектаклей.