В новом сезоне Камаловского театра списали сразу пять репертуарных спектаклей

В новом 117-ом сезоне Камаловского театра из репертуара списали пять спектаклей. Об этом сегодня на сборе труппы театра после отпуска сообщил художественный руководитель и главный режиссер Фарид Бикчантаев.

В стенах театра больше не будут идти спектакли «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?»), «Килэ ява, килэ ява…» («Вызывали?»), «Мендәр әкияте» («Душа подушки»), Малай, бүре һәм Шомбай («Мальчик, волк и Шомбай») и «Тамашачы тамашасы» («Представление зрителей»).

Театр отказался от показов этих спектаклей в связи со снижением на них спроса зрителей, пояснил режиссер.