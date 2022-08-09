В новом сезоне Камаловский театр отправится в Санкт-Петербург, Уфу и Улан-Удэ

С 9 по 16 ноября в Уфе пройдут гастроли Камаловского театра. В гастрольный репертуар вошли премьеры последних сезонов и классика татарского театра – спектакль «Голубая шаль».

Планируется, что постановки будут представлены на сценах театра «Нур» и театра Гафури.

Интересно, что уфимцы станут одними из первых зрителей полной работы Фарида Бикчантаева «Муть Мухаджиры», премьера которого пройдет в Казани 7 ноября. В столице Башкирии спектакль покажут 12 ноября.

На этом гастрольная деятельность театра в новом 117-м сезоне не закончится. «В Якутии я встретился с худруком Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева, и он нашу пригласил труппу на фестиваль, который пройдет в Улан-Удэ», – рассказал худрук и главный режиссер Фарид Бикчантаев. По его словам, поездка планируется под закрытие нового сезона – в июне 2023 года.

Из ближайших гастрольных туров Камаловского театра – участие в Международном театральном фестивале «Александринский» в Санкт-Петербурге. Здесь в начале октября татарстанский коллектив планирует представить первую часть спектакля «Муть Мухаджиры».