В новом сезоне «Цифрового ликбеза» школьникам расскажут об электронной подписи

Новый сезон «Цифрового ликбеза» начался в школах России 21 октября при поддержке Министерства просвещения РФ. С его помощью можно узнать о защите данных с помощью простой электронной подписи. Акция соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», рассказали в АНО «Цифровая экономика».

Уроки состоятся во всех регионах страны. Главным героем ролика станет толстолобик Миша. Он расскажет, для чего необходима электронная подпись и как ею пользоваться. Согласно сюжету, рассеянный персонаж оставляет незаблокированный телефон без присмотра в театральной студии, а приятели решают подшутить над ним и заказать за его счет пиццу через интернет. Учитель останавливает их и объясняет, что такое простая электронная подпись и какие последствия могут возникнуть, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам.

«Безопасность данных компаний и пользователей в Сети — это один из главных трендов нового нацпроекта „Экономика данных“. И создавать проекты для юных пользователей, посвященные кибербезопасности и цифровой грамотности, — это очень верное направление. Мы три года создаем совместно с компаниями-учредителями обучающие видеоролики в рамках проекта „Цифровой ликбез“. Собираем самые важные правила безопасного поведения в Сети и упаковываем их в формат видеороликов с героями и историями. Новый сезон „Цифрового ликбеза“ мы открываем совместно с СКБ „Контур“. В обучающем ролике расскажут, что такое простая электронная подпись и как она связана с финансовой безопасностью», — пояснил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Занятия «Цифрового ликбеза» рассчитаны на детей старше 12 лет. Кроме того, они рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Помимо прочего, контент проекта включает методические материалы для педагогов. Они помогут эффективно интегрировать видеоролики в уроки основ безопасности и защиты Родины (прежде — ОБЖ), информатики или родительские собрания.

В новом учебном году партнером проекта впервые стал «Контур» — разработчик экосистемы для бизнеса.

«Мы рады присоединиться к „Цифровому ликбезу“ — такому важному для страны просветительскому проекту. Если раньше для кражи денег требовалось вскрыть сейф или украсть кошелек, то сейчас достаточно заполучить ключ электронной подписи и перевести деньги на свой счет. Первая тема, которую мы поднимаем, проста и в то же время важна для безопасности данных и средств в современном мире. Уверены, что совместный проект поможет и детям, и взрослым разобраться и противостоять мошенническим схемам», — прокомментировала советник генерального директора СКБ «Контур» по социальной ответственности Светлана Скользкова.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.