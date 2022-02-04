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Строительство
4 февраля 2022  16:01
Эльза Кузнецова

В новом поселке под Казанью выделено 129 земельных участков многодетным семьям

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В новом поселке под Казанью выделено 129 земельных участков многодетным семьям
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

В коттеджном поселке «Юлдаш», который расположен на территории Шигалеевского сельского поселения в Пестречинском районе Татарстана, выделено 129 земельных участков многодетным семьям. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в администрации района.

«Районом предоставлено 129 земельных участков многодетным семьям, на сегодняшний день построен один дом», — поделились с агентством.

На этой неделе с рабочим выездом в поселке побывал глава района Ильхам Кашапов. Он пообщался с местными жителями и обсудил с застройщиком данной территории устройство уличного освещения при въезде в коттеджный поселок. Принято решение составить смету и рассмотреть технические возможности для решения этого вопроса. 

Сегодня поселок активно застраивается. Здесь уже возведено около 90 домов, проживают почти 50 семей, прописано около 20 человек. Очистку дорог от снега осуществляет сельское поселение.

Также под социальные объекты предусмотрены и оставлены земельные участки под детские площадки, сама территория поселка распланирована правильно и удобно, есть несколько заасфальтированных улиц от застройщика.

«Жители, конечно, должны понимать, что прописка важна. Только так, на основе официальных статистических данных, поселок может принимать участие в различных программах, в том числе и в программе самообложения. Возможно, стоит рассмотреть вариант создания Товарищества собственников недвижимости, который сплотит и организует жителей», — отметил глава района Ильхам Кашапов во время встречи.

#пестречинский район #земельные участки многодетным семьям
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