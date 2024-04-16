В новом лесокультурном сезоне в Татарстане высадят деревья на площади 1,4 тыс. га

С 15 апреля в Татарстане открылся лесокультурный сезон. За это время в республике планируют провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,5 тыс. га, сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Специалистами лесной отрасли были заложены на стратификацию 700 кг семян и 2 млн штук посадочного материала. Запланированы работы по лесовосстановлению и лесоразведению в лесах в рамках регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“ на площади 2,5 тыс. га. Посадка лесных культур планируется на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению — на 1 тыс. га, комбинированному лесовосстановлению — на 4 га и лесоразведению — на 104 га», — отметил он.

Спикер напомнил, что основными целевыми индикаторами регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» являются отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений и ущербу от лесных пожаров.

«Этот год — завершающий для регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“. Плановое значение индикатора „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“ должно составить 100%. Задача, поставленная Федеральным агентством лесного хозяйства на этот год, будет выполнена. На протяжении последних лет мы перевыполняли данный показатель. В 2021 году он составил 158%, в 2022 — 154% и 2023-м — 163,5%», — пояснил Кузюров.

В следующем году будут запущены обновленные национальные проекты, напомнил он, изменится и региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

Кузюров рассказал, что в Татарстане в этом году будут выполнены работы по защитному лесоразведению на землях, не являющихся лесным фондом, на площади 2,1 тыс. га. В том числе на площади более 1 тыс. га защитные лесные насаждения будут посажены специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, еще 1 тыс. га — предприятием ПАО «Татнефть» для компенсации выбросов парниковых газов.

«Также на этот год лесопользователями в соответствии с Лесным кодексом России запланированы работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 500 га. Таким образом, общая площадь запланированных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению на этот год составляет более 5 тыс. га», — сказал Равиль Кузюров.

Министр лесного хозяйства Татарстана также сообщил, что посадочного материала в регионе достаточно как для лесовосстановления и создания защитных насаждений, так и для проведения природоохранных акций.