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Общество
21 марта 2022  19:02

В новом клипе участники проекта «СалаваTik» исполнили «Туган тел»

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На YouTube-канале «СалаваTik» вышло новое видео — в нем участники проекта исполнили песню «Туган тел», ставшую гимном татарского народа.

«Эта песня нас сопровождает всю жизнь. Песня „Туган тел“ объединяет татар всего мира. Поэтому не зря выбрали эту песню. Думаю, „СалаваТік“и достойно исполнили ее», — рассказала главред детских журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она отметила, что к проекту решили привлечь лауреата республиканских премий имени Джалиля и имени Шакирова, заслуженного артиста Татарстана и Башкортостана Филюса Кагирова. 

Певец пожелал творческих успехов проекту «СалаваТік». «Ведется очень полезная, нужная работа для наших детей. Воспитание любви к татарскому искусству, языку, национальности через песни — это большая воспитательная работа», — подчеркнул Кагиров.

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