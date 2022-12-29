В новом году в Челнах начнут проектировать 22-й микрорайон

В 2023 году в Набережных Челнах стартует проектирование нового микрорайона. Общая площадь территории составляет 151,5 тыс. кв. метров, сообщают «Челнинские известия».

Ожидается, что здесь появится несколько 25-этажных башен, 17-этажных двухподъездных домов, 10-этажек, в том числе с переменной этажностью. Участок расположен на изгибе Казанского проспекта в сторону поселка ГЭС, с другой стороны — рядом с проспектом Фоменко, который, как обещают власти, продлят до конца нового микрорайона.

Как сообщили в издании, сейчас завершилась работа над эскизным проектом первого этапа застройки, рассматриваются инженерные и технические решения, установлены места для новых школы и детского сада.

Жилье в новом микрорайоне распределится от стандарт- до комфорт-класса. Кроме того, застройщики реализуют здесь концепцию «двор без машин».