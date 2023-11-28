В новом году Татарстан обновит материально-техническую базу 11 школ для особенных детей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

За четыре года участия Татарстана в проекте по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках федерального проекта «Современная школа» 28 школ республики оснащены специальным оборудованием на общую сумму 146 млн рублей. Такие данные сообщила сегодня начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева на брифинге в Казани.

«С 2019 года Татарстан стал участником проекта по поддержке образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта „Современная школа“. В 2024 году будет обновлена материально-техническая база еще в 11 школах на 82 млн рублей. Это значит, что всего 39 школ республики обновят свою материально-техническую базу и улучшат условия пребывания детей. В рамках проекта обновляются и образовательные программы», — сказала она.

Спикер отметила, что в настоящее время в 746 обычных школах Казани обучаются дети с инвалидностью. Еще 53 образовательные организации работают по адаптированным образовательным программам, в них обучается более 7 тыс. детей.

По данным Алексеевой, в Татарстане проживает более 31 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе 18 тыс. дошколят и более 13 тыс. ребят школьного возраста.

«В республике работает 584 детских сада с группами компенсирующей направленности. Основная доля таких групп — логопедические. Для воспитания детей с расстройствами аутистического спектра открыт отдельный специализированный детский сад „Мы вместе“ при КФУ. Там воспитывается более 50 детей», — добавила Татьяна Алексеева.