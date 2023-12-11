В новом году Татарстан направит около 30 млн рублей на содержание агрессивных собак

В 2023 году на отлов и содержание бездомных животных в Татарстане выделено 75,4 млн рублей, в том числе 17,8 млн — на содержание агрессивных собак. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственный политике сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

«Бюджетом республики на 2024 год объем выделяемых субвенций с учетом содержания агрессивных животных составит 88,3 млн рублей, в том числе 29,8 млн рублей будет направлено на содержание агрессивных собак», — сказал он.

По данным исполкомов, в этом году в городах и районах республики отловлено более 10 тыс. животных, у которых нет владельцев.

Для их содержания в республике имеется 19 приютов, из которых 17 частных и 2 муниципальных. Они рассчитаны на 3 тыс. животных. В соответствии с поручением Раиса Татарстана Рустама Минниханова в регионе реализуется проект по строительству межмуниципального приюта для животных в Набережных Челнах. В настоящее время ГУП «Татинвестгражданпроект» проводит работы по его проектированию.