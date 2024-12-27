В новом году стоимость горячего питания в школах Казани вырастет на 4–10 рублей

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С началом нового 2025 года горячее питание в школах столицы Татарстана подорожает на 4–10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

В частности, меню свободного выбора обойдется в 89 рублей, комплекс — в 63 рубля, завтрак или полдник — в 43 рубля, суп — в 20 рублей.

«Цены остаются одними из самых низких среди городов-миллионников. Индексация не проводилась более полутора лет», — подчеркнули в городской администрации.

При этом более половины учащихся школ, 92 тыс., по-прежнему будут питаться бесплатно за счет городского бюджета. Это ученики начальной школы и 18% учеников 5-11 классов из льготных категорий, отметили в мэрии.