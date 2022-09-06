«В новом формате»: Глава Альметьевска показал, как ревакцинировался от Covid назально

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов в прямом эфире рассказал, как ревакцинировался от коронавирусной инфекции в «новом формате».

«Лично я прошел два этапа вакцинации „Спутником V“. Первую прививку я сделал внутримышечно. Спустя 21 день я прошел вакцинацию в новом формате — назально. Специалисты сказали мне, что такой способ наиболее предпочтителен. Первый компонент делать уколом, а второй — назально», — отметил он.

Для назального введения используются специальные насадки. Накануне они как раз поступили в больницы Альметьевска, есть возможность записаться, сообщил мэр. Спустя сутки после назальной вакцины Тимур Нагуманов чувствовал себя отлично, никаких побочных эффектов и ухудшений самочувствия не было. «Спал очень хорошо, а с утра была полуторачасовая тренировка. Все абсолютно нормально», — поделился он впечатлениями.

Всем альметьевцам он «категорически рекомендовал» последовать его примеру.

«Коронавирус никуда не делся и сегодня достаточно активен. И мы видим, что идет рост количества заболевших. В основном все случаи амбулаторные. Но, несмотря на то, что болезнь протекает без серьезных госпитализаций, течение болезни неприятное. Люди на несколько дней выпадают из жизни», — заметил мэр.