В новом ФАПе Мамадышского района заканчивают проводить электричество

В новый Нижнесуньский ФАП Мамадышской центральной районной больницы завезли мебель, ее собирают и расставляют по кабинетам, на объекте заканчиваются работы по электроснабжению. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Фельдшерско-акушерский пункт построили по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Этот ФАП будет обслуживать два населенных пункта: села Нижняя Сунь и Рахат Поляна. Численность прикрепленного населения – 356 человек.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«У жителей села, особенно это важно для граждан пожилого возраста и детей, теперь появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт полностью соответствует всем стандартам и санитарным нормам, имеется электрическое отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, пандус для маломобильных групп населения. Созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи населению», – отметила заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Венера Гайфетдинова.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Фельдшер добавила, что в ФАПе будет вся необходимая медицинская техника и инвентарь, это позволит оказывать качественную медпомощь населению.