В новом детском саду Советского района Казани организуют группы для детей-аутистов

В жилом комплексе «Мой ритм» Советского района Казани завершилось строительство детского сада № 189 «Успех» на 220 мест, из них 120 — ясельных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство началось в августе 2020 года, подрядчик — ООО «Нэо Строй». Все основные работы по строительству здания и благоустройству прилегающей территории завершены. На данный момент детский сад готовится получить заключение о соответствии построенного объекта, он примет воспитанников в ближайшее время.

В двухэтажном детском саду дошкольном учреждении организуют 12 групп, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра. С детьми-аутистами будут заниматься два педагога, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, прошедшие специальное обучение.

На входе детсада оборудованы пандусы, есть лифт и санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Интерьер помещений для групп разного возраста и направленности различается: например, для детей-аутистов предусмотрены комнаты с однотонными стенами без ярких рисунков.

В учреждении создадут группы для развития детей в разных направлениях: логопедическую, с татарским языком обучения, полилингвальную, группу инженерной направленности, где дети будут с ранних лет изучать робототехнику, и группу для детей с расстройством аутистического спектра.

На территории детского сада обустроены игровые площадки с теневыми навесами, спортивная площадка, беседки.