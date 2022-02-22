В новом детсаду Альметьевска создана группа для воспитанников с нарушениями речи

Новый детский сад «Русалочка» в Альметьевске примет воспитанников с нарушениями речи. На сегодня подача заявлений на поступление в детский сад продолжается. Об этом во время прямого эфира сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Он напомнил, что на прошлой неделе в микрорайоне Урсала в рамках национального проекта «Демография» открылся новый двухэтажный детский сад, рассчитанный на 140 мест. Образовательное учреждение было открыто при участии Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Детский сад рассчитан на детей в возрасте от одного года до семи лет. «Сегодня это самый современный и продвинутый детский сад с точки зрения технического оснащения. Кроме того, здесь созданы условия для особенных деток, у кого наблюдаются сложности с разговорной речью. Заведующая этим детским садом проникается всеми вопросами, именно она принимала участие в комплектовании детсада», — рассказал спикер.

Во дворе летом будут оборудованы игровые площадки для детей раннего и дошкольного возраста, также появится общая физкультурная площадка.

Многодетные семьи получали здесь, в микрорайоне Урсала земельные участки. Многие уже обустроились. Ранее в адрес администрации поступали обращения о необходимости инфраструктуры рядом с домом, чтобы дети могли ходить в детский сад.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.