В новом центре кризисной беременности Татарстана будут отговаривать женщин от абортов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин вместе с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным осмотрели новый Республиканский центр кризисной беременности. Учреждение работает на базе Клиники казанского медуниверситета на Бутлерова, 47.

Открылся центр в пилотном формате еще в августе 2023 года. Официально он распахнул двери 9 января. В данный центр женщин направляют медики женских консультаций, если пациентки хотят прервать беременность. Здесь с ними работают акушеры-гинекологи, психологи, врачи УЗИ-диагностики, юристы и социальные работники. Общими силами специалисты убеждают женщину не делать аборт, отвечают на все вопросы о беременности и родах, помогают в трудные моменты, консультируют по всем вопросам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы каждой сомневающейся женщине окажем поддержку, будем бороться за каждого малыша. Это очень вдохновляющий проект. Как говорится в шедевре мирового кинематографа "‎Список Шиндлера"‎: "‎Человек, который спас одну жизнь – спас мир"‎. А мы здесь тысячи детей будем спасать», – подчеркнул градоначальник.

За пять месяцев существования Центра медики проконсультировали 218 женщин, из них 92 приняли решение сохранить беременность, то есть 41% женщин сделали свой выбор в пользу рождения ребенка.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Аналогов таких центров в России нет. На совещании с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсуждалась возможность экстраполировать опыт республики на всю Россию», – отметил руководитель республиканского Минздрава.