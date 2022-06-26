В Новокузнецке на шахтерском Сабантуе установили рекорд России

Самое крупное в России цирковое представление в национальных костюмах было зарегистрировано в Кемеровской области во время проведения Международного шахтерского Сабантуя.

На Театральной площади Новокузнецка собрались около 1 100 человек, одетых в национальные костюмы.

После официального открытия Сабантуя артисты татарской эстрады представили театрализованное представление, в котором пелись татарские и русские песни.

Кузбасский губернатор Сергей Цивилев рассказал, что в регионе более 150 национальностей. В этом году организаторы пригласили на шахтерский Сабантуй горняков из различных регионов РФ.

Перед открытием Сабантуя Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с кемеровским коллегой прошлись по площадкам, организованным представителями разных национальностей.

Организаторами праздника выступили Татарстан (Всемирный конгресс татар, администрация Лениногорского района и Татпотребсоюз) и Кемеровская область.

В Кузбассе проживает около 40 тысяч татар, что составляет всего 1,3% от общего населения региона. В то же время это вторая по численности нация в области. Из 544 000 жителей Новокузнецка более 8 000 — татары.

Первый шахтерский Сабантуй прошел в прошлом году по договоренности Минниханова и Цивилева. Тогда он был приурочен к 300-летию региона. В этом году праздник посвящен Году культурного наследия народов РФ и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.