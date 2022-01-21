В Новой Зеландии вновь собираются отложить открытие границ из-за «омикрона»

Из-за рисков распространения омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 власти Новой Зеландии планируют вновь отложить открытие границ. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Въезд в островное государство для граждан других стран закрыт с марта 2020 года.

Запрет планировали отменить с января 2022-го, но из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации в мире открытие границ перенесли на февраль.

Теперь сроки снова могут быть сдвинуты, так как власти хотят дать населению достаточно времени на ревакцинацию для защиты от «омикрона».