В новой школе в Куюках педагоги обучают плаванию детей с инвалидностью

В технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки организованы занятия по плаванию для детей с ДЦП, которые обучаются в этой школе. Такое поручение дано главой Пестречинского района Ильхамом Кашаповым. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации.

На сегодняшний день занятия посещают трое учеников из 2-го, 5-го и 6-го классов.

«Ученики посещают бассейн в рамках образовательной программы. Для этого имеются все условия и соответствующее оборудование. Занятия с детьми-инвалидами проводит педагог Виталий Иванов, Алмаз Айзатуллов занимается с остальными детьми. Ученики в большом восторге от занятий. Отзывы от родителей и детей только положительные», — уточнили в пресс-службе района.

«Спасибо тренеру Виталию Николаевичу за доброту, терпение, за подход к детям! Огромная благодарность администрации лицея, организаторам за созданные условия для наших детей с ОВЗ», — написала пользователь под ником era_29.



«Не устаю восхищаться нашим лицеем. Столько доброты и радости вы дарите деткам. Низкий вам поклон», «До мурашек и слез. Спасибо за ваш труд. А Виталию Николаевичу низкий поклон, тренер с большой буквы, профессионал, мы у него занимаемся, дочка в восторге», — прокомментировали благодарные родители.

Также в Пестрецах по постановлению исполкома организовано бесплатное посещение бассейна «Сула». Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные семьи с четырьмя и более детьми могут бесплатно посетить бассейн по четвергам с 15.00 до 16.00.