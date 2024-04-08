В Новой Москве задержали поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

В Новой Москве был задержан 49-летний безработный местный житель, подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в «Крокусе», сообщает РИА Новости.

Ночью 5 апреля мужчина поджег стихийный мемориал, расположенный в поселении Десеновское. Позднее мемориал привели в порядок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений.

Сегодня подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.