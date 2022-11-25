В Новой Москве во время пожара погибла вдова режиссера Станислава Говорухина

Во время пожара в Новой Москве погибла вдова режиссера Станислава Говорухина. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», – рассказал источник.

Отмечается, что возгорание случилось в коттеджном поселке Лесное Озеро. Площадь пожара составила 100 кв. метров, он был локализован и потушен.