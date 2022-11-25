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Культура
25 ноября 2022  20:44

В Новой Москве во время пожара погибла вдова режиссера Станислава Говорухина

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Во время пожара в Новой Москве погибла вдова режиссера Станислава Говорухина. Об этом передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро погибла вдова Станислава Говорухина Галина», – рассказал источник.

Отмечается, что возгорание случилось в коттеджном поселке Лесное Озеро. Площадь пожара составила 100 кв. метров, он был локализован и потушен.

Галина Говорухина родилась в 1948 году, работала на Одесской киностудии. Ее муж – советский и российский кинорежиссер Станислав Говорухин – скончался летом 2018 года – на 83-м году жизни.
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