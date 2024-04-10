В новой мечети «Зайнаб» в Лаишевском районе впервые отметили праздник Ураза-байрам

Фото: газета "Камская новь"

Мусульмане Лаишевского района Татарстана встретили праздник Ураза-байрам в соборной мечети «Ак мечеть «Зайнаб», открывшейся совсем недавно. В этом году здесь впервые отмечали священный день, пишет «Камская новь».

Он начался с чтения Корана. После имам-мухтасиб Лаишевского района Наиль Абулханов прочел вагаз (проповедь). Когда взошло солнце, верующие совершили праздничную молитву (гает намаз).

Общегородские детские и семейные праздники в честь Ураза-байрам организуют сегодня по всей республике. В 2024-м мероприятия пройдут в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. Мухтасибаты традиционно организуют праздники на территориях парков и около мечетей.