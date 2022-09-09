В Новой Каховке сработала система ПВО – зафиксировано более 10 воздушных взрывов

В Херсонской украинские военные обстреляли Новую Каховку, работает система ПВО. Всего по воздушным целям выпущено 14 ракет, сообщает администрация населенного пункта.

Зафиксировано около десяти воздушных взрывов при первом обстреле, позднее – еще четыре взрыва. В городе в пятый раз за сутки звучит сирена «Воздушной тревоги».

В Херсонской области сейчас напряженная обстановка – ВСУ продолжают попытки наступления, а Минобороны РФ перебрасывает в регион вооружение. Так, по последним данным российских военкоров, в районы Купянска и Изюма Херсонской области прибывают российские комплексы ПВО «Панцири» и ЗРК С-30. Вечером российское военное ведомство показало новые кадры вооружения, военной техники и личного состава транспортными вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС России в зону проведения спецоперации в регионе.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.