В новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие» вошли семь районов Татарстана

В новогоднюю версию программы «1000 и 1 удовольствие за выходные» вошли семь районов Татарстана. Это Великий Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Во всех туристических центрах, которые включены в эту программы, есть специальные новогодние программы. Например, в Великом Болгаре планируется костюмированная встреча Деда Мороза и Снегурочки, в Елабуге пройдут кулинарные мастер-классы, в Алексеевском районе состоится экскурсия по фабрике художественного ткачества, в Рыбной Слободе запланировано посещение дикой фермы, в Камском Устье туристов ждет французский сыр и рыбалка, в Сабинском [районе] — посещение всех туристических аттракций», — перечислил спикер.

Программа «1001 удовольствие за выходные» будет работать и в новогодние праздники с 3 января. Это по-прежнему двухдневное путешествие, которое можно совершить по одинаковой цене — 2,7 тыс. рублей на человека.

В эту сумму включены проживание в местной гостинице в течение двух дней, включая ночевку, а также завтрак, два обеда и две экскурсии.