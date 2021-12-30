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Религия
30 декабря 2021  16:49
Павел Климчак

В новогоднюю ночь в храмах Татарстана пройдут богослужения

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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, некоторые храмы Татарстанской митрополии приглашают на ночную литургию прихожан, которые хотят встретить новый год молитвой. Подробное расписание богослужений представлено ниже.

Духосошественский храм Казани (ул. Т. Минуллина, д. 21):

  • 23.30 – Часы
  • 00.00 – Божественная литургия

 

Пятницкая церковь Казани (ул. Большая Красная, д 1/2):

  • 23.00 – Исповедь
  • 23.30 – Молебен на новолетие
  • 00.00 – Божественная литургия

 

Раифский Богородицкий мужской монастырь (п. Раифа):

  • 23.45 – Часы, исповедь
  • 00.00 – Божественная литургия
  • 01.30 – Молебен на новолетие

 

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь (Свияжск, храм святителя Германа Казанского):

  • 23.45 – Часы
  • 00.00 – Божественная литургия

 

Новоиерусалимское архиерейское подворье Казани (Оренбургский тракт, д. 48):

  • 22.00 – Исповедь
  • 23.30 – Божественная литургия
  • 01.00 – Молебен на Новолетие

 

Храм Ярославских чудотворцев Казани (Ершова, д. 25):

  • 23.30 – Часы
  • 23.50 – Божественная литургия. Молебен на новолетие

 

Храм праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (ул. Челюскина, д. 31а):

  • 23.40 – Часы
  • 00.00 – Божественная литургия

 

Никольский собор Чистополя:

  • 22.00 – Молебен на новолетие
  • После окончания молебна будут совершены утреня и ночная Божественная литургия

 

Для причащающихся за ночной Литургией начало евхаристического поста (полного воздержания от пищи и пития) с 19:00. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской митрополии.

#Новый год #православное богослужение
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