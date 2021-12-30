В новогоднюю ночь в храмах Татарстана пройдут богослужения

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, некоторые храмы Татарстанской митрополии приглашают на ночную литургию прихожан, которые хотят встретить новый год молитвой. Подробное расписание богослужений представлено ниже.

Духосошественский храм Казани (ул. Т. Минуллина, д. 21):

23.30 – Часы

00.00 – Божественная литургия

Пятницкая церковь Казани (ул. Большая Красная, д 1/2):

23.00 – Исповедь

23.30 – Молебен на новолетие

00.00 – Божественная литургия

Раифский Богородицкий мужской монастырь (п. Раифа):

23.45 – Часы, исповедь

00.00 – Божественная литургия

01.30 – Молебен на новолетие

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь (Свияжск, храм святителя Германа Казанского):

23.45 – Часы

00.00 – Божественная литургия

Новоиерусалимское архиерейское подворье Казани (Оренбургский тракт, д. 48):

22.00 – Исповедь

23.30 – Божественная литургия

01.00 – Молебен на Новолетие

Храм Ярославских чудотворцев Казани (Ершова, д. 25):

23.30 – Часы

23.50 – Божественная литургия. Молебен на новолетие

Храм праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (ул. Челюскина, д. 31а):

23.40 – Часы

00.00 – Божественная литургия

Никольский собор Чистополя:

22.00 – Молебен на новолетие

После окончания молебна будут совершены утреня и ночная Божественная литургия

Для причащающихся за ночной Литургией начало евхаристического поста (полного воздержания от пищи и пития) с 19:00. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской митрополии.