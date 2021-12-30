В новогоднюю ночь в храмах Татарстана пройдут богослужения
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, некоторые храмы Татарстанской митрополии приглашают на ночную литургию прихожан, которые хотят встретить новый год молитвой. Подробное расписание богослужений представлено ниже.
Духосошественский храм Казани (ул. Т. Минуллина, д. 21):
- 23.30 – Часы
- 00.00 – Божественная литургия
Пятницкая церковь Казани (ул. Большая Красная, д 1/2):
- 23.00 – Исповедь
- 23.30 – Молебен на новолетие
- 00.00 – Божественная литургия
Раифский Богородицкий мужской монастырь (п. Раифа):
- 23.45 – Часы, исповедь
- 00.00 – Божественная литургия
- 01.30 – Молебен на новолетие
Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь (Свияжск, храм святителя Германа Казанского):
- 23.45 – Часы
- 00.00 – Божественная литургия
Новоиерусалимское архиерейское подворье Казани (Оренбургский тракт, д. 48):
- 22.00 – Исповедь
- 23.30 – Божественная литургия
- 01.00 – Молебен на Новолетие
Храм Ярославских чудотворцев Казани (Ершова, д. 25):
- 23.30 – Часы
- 23.50 – Божественная литургия. Молебен на новолетие
Храм праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (ул. Челюскина, д. 31а):
- 23.40 – Часы
- 00.00 – Божественная литургия
Никольский собор Чистополя:
- 22.00 – Молебен на новолетие
- После окончания молебна будут совершены утреня и ночная Божественная литургия
Для причащающихся за ночной Литургией начало евхаристического поста (полного воздержания от пищи и пития) с 19:00. Об этом сообщается в пресс-службе Татарстанской митрополии.