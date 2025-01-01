В новогоднюю ночь в Татарстане родилось 66 детей

В Татарстане в ночь с 31 декабря по 1 января родилось 66 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Первый в 2025 году малыш появился на свет в Перинатальном центре казанской больницы №7 имени М.Н. Садыкова. Вес новорожденного мальчика составил 3480 граммов, рост – 54 сантиметра, оценка по шкале Апгар – 8 баллов. Врачи оценивают состояние здоровья новорожденного как хорошее.