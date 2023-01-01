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Здоровье
1 января 2023  12:03
Полина Шевчук

В новогоднюю ночь в Татарстане родились 30 детей

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В Татарстане за новогоднюю ночь на свет появились 30 детей, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В первый день нового 2023 года родились 11 мальчиков и 19 девочек.

 

#новорожденные
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