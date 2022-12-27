В новогоднюю ночь в Татарстане на улицах будут дежурить более 2 тысяч полицейских

В новогоднюю ночь в Татарстане на улицах будут дежурить более двух тысяч полицейских. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил замначальника полиции МВД по РТ по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

В целом в новогодние каникулы работа стражей порядка будет проводиться в усиленном режиме. Особое внимание будут уделять местам массового пребывания людей: скверам, паркам, елочным городкам.

Фяргат Мухаметзянов напомнил, что в период новогодних каникул необходимо соблюдать меры безопасности, особенно это касается запуска салютов. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра детей.