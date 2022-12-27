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Происшествия
27 декабря 2022  10:45
Елена Саляхова

В новогоднюю ночь в Татарстане на улицах будут дежурить более 2 тысяч полицейских

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В новогоднюю ночь в Татарстане на улицах будут дежурить более двух тысяч полицейских. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил замначальника полиции МВД по РТ по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов

В целом в новогодние каникулы работа стражей порядка будет проводиться в усиленном режиме. Особое внимание будут уделять местам массового пребывания людей: скверам, паркам, елочным городкам. 

Фяргат Мухаметзянов напомнил, что в период новогодних каникул необходимо соблюдать меры безопасности, особенно это касается запуска салютов. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра детей.

#Новый год #полиция
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