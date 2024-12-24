В новогоднюю ночь в Татарстане будут работать более 2,5 тысячи полицейских

В период новогодних праздников в Татарстане будут работать 113 ёлочных городков, из них 43 – в Казани. В прошлом году катки, парки и ёлочные городки в новогоднюю ночь посетили более 120 тысяч человек. Об этом сегодня рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления МВД по РТ Евгений Прытков на брифинге, посвященном проведению праздничных мероприятий и мерах по обеспечению безопасности в городах и районах Республики Татарстан в период новогодних каникул».

«В ночь с 6 на 7 января торжественное богослужение, посвященное празднику Рождество Христово, пройдет в 43 городах и муниципальных районах Татарстана. Ожидается более 30 тысяч человек», – рассказал Евгений Прытков.

Он отметил, что вопрос безопасности жителей и гостей республики остается приоритетным.

«Мы будем работать в усиленном режиме. В случае осложнения обстановки у нас есть резервы. В новогоднюю ночь будут задействованы более 2,5 тысячи сотрудников МВД», – рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного самоуправления МВД по РТ.

Вместе с праздниками у школьников начинаются каникулы. Сотрудники полиции будут проводить ежегодные рейды.

«В прошлом году период новогодних праздников в республике прошел относительно спокойно», – отметил Прытков.