Общество 22 декабря 2025 12:48

В новогоднюю ночь в Татарстане безопасность будут обеспечивать 2,5 тыс. полицейских

В новогоднюю ночь и по открытии елочных городков в Татарстане безопасность будут обеспечивать 2,5 тыс. полицейских. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель начальника полиции МВД по РТ Марат Фатхуллин.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности в дни открытия елочных городков и новогоднюю ночь планируется задействовать более 2,5 тыс. сотрудников полиции. Дополнительно будут привлечены сотрудники Росгвардии, частные охранные предприятия, муниципальные служащие и народные дружины», – пояснил он.

Все площадки проведения мероприятий будут курироваться сотрудниками полиции с использованием технических средств и специально обученных собак на наличие взрывных устройств. На входах будут организованы точки осмотра людей с металлодетекторами, добавил Фатхуллин.

