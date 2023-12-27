В новогоднюю ночь в соборе Казанской иконы Божией матери состоится Божественная литургия

В соборе Казанской иконы Божией матери в ночь с 31 декабря на 1 января состоится Божественная Литургия.

«Помолиться в новогоднюю ночь на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери, поблагодарить Господа за милости, дарованные в уходящем году, и испросить благословения на грядущий год приглашаются жители и гости Казани. За богослужением будут возноситься сугубые молитвы о Российском воинстве и о мире на русской земле», – сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Начнется Литургия 31 декабря в 23:30. Адрес собора: ул. Большая Красная, 5.

В обители позаботились даже о парковочных местах для прихожан – свои автомобили можно будет оставить на территории монастыря. Въезд через главные ворота со стороны улицы Большая Красная.