news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 января 2023  10:56
Полина Шевчук

В новогоднюю ночь в Казани на пожаре в гаражном комплексе в бытовке охраны сгорел мужчина

news_top_970_100
В новогоднюю ночь в Казани на пожаре в гаражном комплексе в бытовке охраны сгорел мужчина

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Аделя Кутуя в Казани поступило сегодня в 2.54 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горят вещи в помещении охраны на втором этаже надстройки.

Во время тушения было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается.

Площадь пожара  составила 20 кв. метров. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи.

 

#погиб на пожаре #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное