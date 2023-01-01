В новогоднюю ночь в Казани на пожаре в гаражном комплексе в бытовке охраны сгорел мужчина

Сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Аделя Кутуя в Казани поступило сегодня в 2.54 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горят вещи в помещении охраны на втором этаже надстройки.

Во время тушения было найдено тело мужчины. Его личность устанавливается.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печи.