В новогоднюю ночь в Казани едва не вспыхнул пожар из-за упавшего на балкон салюта

Письмо на адрес «Татар-информа» прислали жильцы одного из домов по улице Сафиуллина в Казани.

Они рассказали, что новогодняя ночь для них оказалась весьма неспокойной. Компания решила запустить салют. Однако выбрала для этого не специально отведенную площадку, а место возле дома.

В результате несколько залпов попали на балконы. К счастью, пожара удалось избежать.

Аналогичный случай произошел в ЖК «Царево». Здесь несколько друзей также устроили фейерверк между домами, порядком напугав местных жителей.