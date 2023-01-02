В новогоднюю ночь в Казани едва не вспыхнул пожар из-за упавшего на балкон салюта
Письмо на адрес «Татар-информа» прислали жильцы одного из домов по улице Сафиуллина в Казани.
Они рассказали, что новогодняя ночь для них оказалась весьма неспокойной. Компания решила запустить салют. Однако выбрала для этого не специально отведенную площадку, а место возле дома.
В результате несколько залпов попали на балконы. К счастью, пожара удалось избежать.
Аналогичный случай произошел в ЖК «Царево». Здесь несколько друзей также устроили фейерверк между домами, порядком напугав местных жителей.