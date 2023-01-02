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Ру Тат
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Происшествия
2 января 2023  15:07
Полина Шевчук

В новогоднюю ночь в Казани едва не вспыхнул пожар из-за упавшего на балкон салюта

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Письмо на адрес «Татар-информа» прислали жильцы одного из домов по улице Сафиуллина в Казани.

Они рассказали, что новогодняя ночь для них оказалась весьма неспокойной. Компания решила запустить салют. Однако выбрала для этого не специально отведенную площадку, а место возле дома.

В результате несколько залпов попали на балконы. К счастью, пожара удалось избежать.

Аналогичный случай произошел в ЖК «Царево». Здесь несколько друзей также устроили фейерверк между домами, порядком напугав местных жителей.

 

#фейерверк #салют
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