В новогоднюю ночь в Казани будет работать 21 трамвай и троллейбус

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани продлят работу наземного общественного транспорта и метро. Об этом напоминает «Метроэлектротранс».

До 2 ночи обслуживать казанцев будет 21 единица транспорта: 13 троллейбусов и восемь трамваев. Планируется, что утром 1 января троллейбусы и трамваи выйдут на линию с 7 утра.

Спецподачу троллейбуса маршрута №2 к остановке «Центральный стадион» организуют и в Рождество Христово, 7 января. С 1.30 он будет двигаться в направлении Кремлевской дамбы.

«В дни новогодних праздников с 31 декабря по 8 января работа городского электрического транспорта будет организована по графику выходного дня с 05.30 до 23.30; метрополитена— с 6.00 до 24.00», — напомнили в «Метроэлектротрансе».