В новогоднюю ночь в Альметьевске пройдет праздничная программа

В новогоднюю ночь альметьевцев и гостей города ожидает праздничная программа. Событие начнется 31 декабря в 23.00 и будет идти до 3.00 утра 1 января. Об этом рассказала замруководителя исполкома Альметьевского района Светлана Лаптева во время итогового прямого эфира Тимура Нагуманова.

Праздничная программа пройдет площади нефтяников, у центральной елки. Традиционно будет организована прямая трансляция поздравлений Президента РФ Владимира Путина и Порезидента РТ Рустама Минниханова.

«Подготовлена развлекательная музыкальная программа с играми, конкурсами, обязательно будут Дед Мороз и Снегурочка. Хочу обратить внимание, что в этом году салют не предусмотрен», — добавила Светлана Лаптева.

Глава района Тимур Нагуманов добавил, что тематика украшения города в этом году — математика и физика. Для новогодних иллюминаций неспроста выбраны точные науки, так как это одна из основополагающих многих профессий, в первую очередь нефтяных.

Множество арт-обьектов уже стали излюбленными местами для прогулок альметьевцев и гостей города. Концепция украшений совпадает с прошлогодней, за исключением некоторых нюансов. Новых локаций не предусмотрено, но насыщенность и красота объектов остаются на том же уровне. «Однозначно жителям и гостям нашего города должно понравиться», — резюмировал он.