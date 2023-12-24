В новогоднюю ночь теряется больше всего собак — кинологи рассказали, чем опасны салюты

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Больше всего собак теряются в новогоднюю ночь, когда их выводят посмотреть на фейерверки, а они срываются с поводка и убегают. Об опасности этого времени для домашних питомцев напомнили в Российской кинологической федерации.

«Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь — это дома или за городом, вдали от шума и залпов салютов, — рассказал президент федерации Владимир Голубев. — Такие мероприятия — это стресс для любой собаки. Питомец не разделит с вами радость новогоднего праздника, он может серьезно испугаться и убежать».

У них очень чувствительные барабанные перепонки: даже несильный хлопок может серьезно повлиять на животное. Даже если специально обучать питомца спокойной реакции на громкие звуки, невозможно предсказать, как поведет себя собака на салюте. В первую очередь в группу риска входят трусливые, неуверенные в себе животные, те, что пережили неприятный опыт, а также щенки, плохо социализированные питомцы и те, что недавно попали к собаководу.

Собачникам нужно исключить прогулки с четвероногим другом во время запуска салютов. Если есть возможность отправиться на праздники загород, где меньше всего можно встретить взрывы петард и фейерверка, воспользуйтесь ей.

«Если вы отправились на улицу с питомцем, а недалеко от вас начался салют, который испугал собаку, важно уверенно и спокойно говорить с питомцем, спуститься на его уровень и предложить убежище, если он хочет спрятаться», — отметили в Российской кинологической федерации.

Владельцу собаки нужно сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности. При выходе на прогулку нужно проверять надежность амуниции и есть ли у собаки адресник.

«У всех собак разные причины испытывать страх перед громкими звуками салюта. Важно понимать, что питомца нужно оградить от нежелательного стресса и помогать справляться с фобиями. Самое важное для хозяина — помнить, что собака — живое существо, перед которым не нужно ставить невыполнимую задачу «ничего не бояться», — резюмировали специалисты.