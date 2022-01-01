В новогоднюю ночь пьяный казанец напал с ножом на подростка

Инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Центральной в селе Матюшино Верхнеуслонского района РТ. Молодой человек 22 лет, будучи пьяным, во время ссоры ударил ножом 17-летнего подростка. Пострадавшего доставили в РКБ в тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжал районный прокурор Василий Егоров. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый молодой человек задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.