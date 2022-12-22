В новогоднюю ночь праздничные елки Челнов посетят более 50 тыс. горожан

По практике последних лет, в новогоднюю ночь на центральных елках Набережных Челнов ожидается более 50 тыс. гостей и жителей города. Об этом на пресс-конференции в исполкоме сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД РФ по городу Набережные Челны Раиль Назмиев.

Основные праздничные гуляния с участием творческих коллективов развернутся на площади Азатлык, районе Замелекесье и парке поселка Сидоровка. Кроме того, массовые гуляния пройдут на площадях возле остановки Бумажников, у ДК «Энергетик», в парке культуры и отдыха на бульваре «Боровецкий».

Для обеспечения охраны общественного порядка с 31 декабря по 1 января на центральной городской елке планируется задействовать более 150 сотрудников полиции. Все основные елочные площадки будут огорожены, а пропуск граждан организован путем проведения досмотровых мероприятий с обустройством контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, безопасность будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, «Форпост», муниципальные служащие. Будут работать экипажи ГИБДД.

«В местах массового пребывания граждан особое внимание уделено организации безопасности дорожного движения, предусмотрено выставление дополнительных постов ДПС возле елочных городков», — отметил докладчик.

В ночь с 6 на 7 января в церквях и молельных домах пройдут праздничные богослужения, посвященные Рождеству. В Рождественскую ночь в местах проведения религиозных обрядов также будут задействованы сотрудники полиции.