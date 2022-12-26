В новогоднюю ночь охранять порядок в Казани будут 500 силовиков

В новогодние выходные на праздничнах площадках Казани, помимо сотрудников полиции, для охраны порядка также будут привлечены военнослужащие Росгвардии, работники ЧОП и муниципальные служащие. Об этом на деловом понедельнике заявил замначальника УМВД России по Казани Ильнур Хаялиев.

За каждым районом города закреплен ответственный из числа руководителей УМВД для контроля за оперативной обстановкой районных елочных городков.

В день открытия елочных городков будут работать 518 силовиков, в новогоднюю ночь – 501 страж порядка, в Рождество – 249 сотрудников полиции. Для ежедневнего режима службы задействованы 232 стража порядка.

Охрана центральных елочных городков обеспечивается круглосуточно постами полиции – с момента их открытия до 14 января. Также рядом с новогодними елками и другими праздничными местами будут выставлены дополнительные силы ГИБДД, добавил Хаялиев. Также созданы группы немедленного реагирования на сообщения о возможных терактах.

В заключение замначальника УМВД России по Казани сообщил, что оперативная обстановка в городе стабильная, она находится под контролем правоохранительных органов.